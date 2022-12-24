اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى فى حملة بأسيوط

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:01 م
الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى فى حملة بأسيوط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتى قسمى شرطة أول وثان أسيوط بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (3 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش- 22 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 24 متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية").
 
 
وتمكنت القوات من ضبط 15 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 17 متهما "لـ13 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 1015 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات.

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