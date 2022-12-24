استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر والجرام ينخفض 100 جنيه في الصاغة

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 تراجعها وذلك مع زيادة كبيرة في معروض الذهب بالأسواق وانخفاض الطلب بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع أسعار الفائدة 3% حيث شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية هبوط بحوالي 25 جنيها للجرام.

ويشهد سوق الذهب الآن معروض كبير من الذهب وسط احجام عن الشراء بسبب زيادة أسعار الفائدة على الجنيه، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في حدوث هبوط في سعر الذهب على مدار الـ 48 ساعة الماضية لتصل إجمالي قيمة تراجع سعر الذهب 100 جنيه، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 1750 جنيها للجرام إلي 1650 جنيها للجرام وسط توقعات من متابعي سوق الذهب بمزيد من الهبوط في الساعات المقبلة بالتزامن مع استمرار توافر معروض اكبر من الذهب

وشهد السوق في تعاملات اليوم السبت هبوط حوالي 50 جنيها للجرام، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب عقب قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، والتي كان لها آثار إيجابية على الأسواقؤ وحدثت حالة من الهدوء والاطمئنان وتوقفت المضاربة في الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 1414 جنيها

عيار 21 سجل 1650 جنيه

وعيار 24 سجل 1886 جنيها

الجنيه الذهب 13200 جنيها.

صادرات مصر من الذهب

وححقت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاع بنسبة 47% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، لتصل إلى 1,326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء

صدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة إلى 37 دولة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، وسيطرت كندا على 50,2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 49,5% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 656 مليون دولار في مقابل 291 مليون دولار بنمو 125%.

وارتفعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا لتبلغ 3 ملايين دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 73%.