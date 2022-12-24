اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 05:48 م
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إصابة شرطي أثناء مساعدته مسنة في عبور الشارع بالقاهرة

السبت، 24 ديسمبر 2022 05:19 م
إصابة شرطي أثناء مساعدته مسنة في عبور الشارع بالقاهرة اسعاف أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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فى لفتة إنسانية من قِبل أحد رجال الشرطة، أثناء قيام مجند شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بمساعدة إحدى السيدات (ربة منزل – سن 58) فى عبور الطريق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة اصطدمت بهما سيارة مما نتج عنه إصابتهما وضبط قائد السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 

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