إصابة شرطي أثناء مساعدته مسنة في عبور الشارع بالقاهرة

فى لفتة إنسانية من قِبل أحد رجال الشرطة، أثناء قيام مجند شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بمساعدة إحدى السيدات (ربة منزل – سن 58) فى عبور الطريق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة اصطدمت بهما سيارة مما نتج عنه إصابتهما وضبط قائد السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
اسعاف أرشيفية
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