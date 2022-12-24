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إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر

السبت، 24 ديسمبر 2022 01:28 م
إصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الأوسطى بأكتوبر انقلاب سيارة -أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الأوسطى، نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الإوسطى نطاق أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي المكان وتبين من خلال الفحص، أنه في أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق.
 
أسفر الحادث عن إصابة السائق ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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