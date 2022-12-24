أمطار متوسطة تضرب دمياط وانخفاض في درجات الحرارة.. صور

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط الآن تساقط أمطار متوسطة بعدة مدن تابعة للمحافظة، وشهدت دمياط على مدار اليوم طقسا غير مستقر، إضافة إلي سحب كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع ارتفاع سرعة الرياح وكذلك منسوب مياة نهر النيل.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد عقدت اجتماعا تنسيقيا لمناقشة خطة الاستعداد الخاصة بمواجهة نوات الأمطار المحتملة، والتي تضمنت انتشار معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة، إضافة إلي تزويدها بالفرق الفنية المدربة للتعامل بشكل فورى مع تراكمات مياة الأمطار، كما تضمنت خطة محافظة دمياط للتصدي إلي نوات الأمطار تكثيف حملات تطهير بالوعات مياة تصريف الأمطار، إضافة إلي حملات أخري لصيانة أعمدة الإنارة.

كما ناقشت محافظ دمياط، خطة مدينة رأس البر للتصدي إلي تغيرات حالة الطقس وحماية المنشآت السياحية التي تقع مباشرة على شواطئ المدينة، وتضمنت تلك الخطة العمل على إنشاء سواتر ترابية لحماية تلك المنشآت ومنع امواج البحر من الوصول اليها.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي أهمية التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة بشكل دائم على مدار اليوم لمتابعة الموقف اولا بأول، كما تم تخصيص ارقام لتلقي شكاوى المواطنين حال وقوع أية طوارئ جراء نوات الأمطار، وذلك للتعامل معها بصورة سريعة.

انخفاض شديد في درجات الحرارة واستمرار الأمطار مشهد قائم الآن داخل محافظة دمياط، بينما شهدت مدينة رأس البر تساقط أمطار خفيفة أول أمس، كذلك كلن المشهد بمدينة دمياط الجديدة نهار اليوم غير أنها كانت أمطارا خفيفة.



أمطار متوسطة بدمياط



شوارع دمياط