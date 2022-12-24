أجراس كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك تدق لبدء فعاليات قداس عيد الميلاد

دقت الأن أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك لبدء فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق القداس فى كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك، وتحرص الكنيسة الكاثوليك على اتباع كل الإجراءات الاحترازية فى مختلف القداسات، وذلك وسط تنظيم فريق الكشافة بالكاتدرائية.

ويشارك فى احتفال الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد عدد من قيادات ورجال الدولة ومحافظ القاهرة ومندوب عن رئيس الجمهورية وممثلى الكنائس الأخرى.

وتوافد عدد من الأباء المطارنة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة على كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك قبل دقائق من بدء القداس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت قد حافظت على مدة الصوم الأربعين يوماً مع إضافة 3 أيام لصوم حادثة نقل جبل المقطم، بذلك تكون مدة الصوم 43 يوما، بدءاً من السادس عشر من شهر هاتور القبطى (نوفمبر يوليانى) حتى الثامن والعشرين من شهر كهياك القبطى ( يناير يوليانى).