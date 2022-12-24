آثار القاهرة تصدر تعليمات امتحانات الترم الأول.. أبرزها ممنوع الدخول بالموبايل

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عدد من التعليمات والقواعد لطلاب الكلية سواء لمرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا ، بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يناير 2023 والتي من المقرر أن تبدأ يوم 1/1/2023 .

وحددت كلية الآثار بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار ضرورة الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير فى الامتحانات، وإحضار جميع الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بكل طالب .

وأكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة إنه لن يسمح بالدخول إلي لجان الامتحانات بالموبايل والدخول بالكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان والتحرك سريعا.

وشددت كلية الآثار على ضرورة الهدوء التام والحفاظ علي النظام داخل لجان الامتحان والتأكد من كتابة البيانات علي ورقة الإجابة والتأكد من وجود الأختام.

وأشارت كلية الآثار إلى أن الامتحان عبارة عن ورقتين ورقة بابل شيت وورقة مزدوجة مختومة خاصة بالسؤال المقالي بينما الأسئلة في ورقة واحدة

أسئلة البل شيت ترتيبها تصاعدي اي بعد انتهاء ترقيم السؤال الاول الاختيار من متعدد وليكن حتي 15 سؤال يبدأ الصح وخطأ من 16 وليس من 1 لينتهي الامتحان عند السؤال 30 في بابل شيت البرنامج العام عربي وإنجليزي و 25 في البرامج الخاصة بكالوريوس والدراسات العليا.

وتابعت كلية الآثار فى تعليماتها الصادرة بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول ، أنه يرجي تسويد الدائرة المختارة في البابل شيت كاملة وباستخدام القلم الرصاص فقط وليس القلم الجاف

يرجي عدم كتابة أى بيانات غير مطلوبة علي ورقة البابل شيت أو في غير المكان المحدد لذلك .

وأوضحت كلية الآثار القرارات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد رجب عميد الكلية والدكتور محسن صالح وكيل الكلية والدكتور محسن نجم وكيل الكلية وذلك بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس.

امتحان البكالوريوس نهاية الفصل الدراسي الأول البرنامج العام عربي وشعبة انجليزي الامتحان النهائي من 70 درجة منها 60 درجة امتحان بابل شيت 30 سؤال 20 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ وامتحان مقالي سؤال حل المشكلات من 10 درجات تحريري في ورقة مزدوجة مختومة أسوة بأوراق الميد تيرم يتم توزيعها وجمعها بمعرفة الكنترول وتصحح بمعرفة أستاذ المادة في خلال 48 ساعة علي أن يعهد بالتصحيح فى حال تأخر الاستاذ إلى الأستاذ صاحب التوقيع الثانى طبقا لتشكيل لجان وضع الأسئلة والامتحانات.

وأشارت كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه بالنسبة لطلاب البرامج الخاصة فامتحان النهائي من 60 درجة 50 بابل شيت عبارة عن 25 سؤالا 15 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ بنفس الترتيب.

وورقة مزدوجة مختومة بها سؤال مقالي من 10 درجات ، على ابو الترتيب تصاعدي أي من 1 إلي 30 في حالة البرنامج العام عربي وشعبة إنجليزى، ومن 1 إلى 25 فى حالة البرامج الخاصة .