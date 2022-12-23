93 ألف طن رصيد صوامع القطاع العام من القمح بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 7 سفن متنوعة، بينما غادره 11 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14667 طن تشمل : 4218 طن يوريا و 2021 طن رمل و 528 طن ملح و 3000 طن كسب صويا و 4900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24002 طن تشمل : 2244 طن خشب زان و 4408 طن أبلاكاش و6350 طن خردة و 3300 طن فول صويا و 7700 طن كسب فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 882 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1829 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93955 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87701 طنًا.

كما غادر ايضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3719 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4638 شاحنة.

واضافت هيئة ميناء دمياط في بيان لها أن العمل استمر بصورة طبيعية داخل بوغاز الميناء، دون تأثر بحالة الطقس التي تشهدها المحافظة هذه الأثناء، وتضمن البيان استمرار تداول الحاويات والسفن بصورة طبيعية اليوم، رغم تعرض المحافظة الي موجة من الطقس السئ منذ أمس.

وكان اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، قد عقد لقاء يوم امس بممثلي مصلحة الجمارك لبحث سبل التعاون في الفترة المقبلة،في ضوء استعداد مصر لتطبيق التحول الرقمي تيسيرا على عملاء الهيئة.