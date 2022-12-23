هيئة التنمية الصناعية تصدر 5500 رخصة تشغيل فى 3 أشهر فقط

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن إصدار الهيئة رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من المناطق الصناعية ب محافظة سوهاج ، بمشاركة وحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من قيادات التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، حيث التقى رئيس الهيئة بالمستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة لحل المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين الصناعيين في المحافظة.

واستجاب المهندس محمد عبد الكريم إلى مطالب المستثمرين في المنطقة الصناعية والمجمع الصناعي بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بحى الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة، معلناً أنه سيتم تطوير فرع الهيئة بالمحافظة لتقديم الخدمات المتكاملة ورفع الإمكانيات الفنية لهذا الفرع وربطه بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك بهدف اقتصار الوقت والجهد عن المستثمرين في إطار سياسية المكينة التي تقوم عليها الهيئة حاليًا.

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم أقرب وقت في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات لمنطقة غرب جرجا بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وانهاء أعمال الشبكات بالمنطقة نهاية يناير 2023.

وقال "عبد الكريم" ، إن الهيئة تسعى جاهدة للتواصل مع المستثمرين في كافة المناطق الصناعية للتعرف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للارتقاء بمعدلات التنمية الصناعية بصعيد مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب في ظل توافر العديد من مقومات الاستثمار لإقامة العديد من الصناعات بالصعيد تزامناً مع المزايا التنافسية المتوافرة والتي تتيحها الدولة بمحافظات الوجه القبلي.

ووجه المهندس محمد عبد الكريم، بسرعة الانتهاء من أعمال الشبكات التى تعيق حركة الناقلات في مدة أقصاها يناير 2023 بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والتى أظهرت روح التعاون والمرونة و تضافرت كافة الجهود من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج في سوهاج .

وأضاف "عبد الكريم" أن الهيئة تحرص على تحقيق مزيد من التواصل مع المستثمرين الفترة المقبلة من خلال الزيارات الميدانية بجانب تطوير خدمات التواصل والتي منها منظومة خدمة العملاء والخط الساخن بالهيئة والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوي وتقديم الدعم والمساعدة، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الخدمات لتيسير الاجراءات على المستثمرين.