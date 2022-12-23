هو فيه دعاء بيتقال عند غسيل الهدوم؟..اعرف رد دار الإفتاء

كتب لؤى على

أثناء تطهير الثياب هل هناك قولٌ معينٌ يقال أثناء التطهير؛ مثل دعاءٍ معينٍ؟، سؤال ورد لدار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى:

ليس فى ذلك دعاءٌ مأثورٌ يقال أثناء تطهير الثوب أو قبله أو بعده، وإذا كان به نجاسةٌ أو قذارةٌ فلا ينبغي ذكر الله تعالى بموطنٍ فيه نجاسة أو قاذورات وأدناس؛ قال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص: 12): [وينبغي أن يكون الموضعُ الذي يذكرُ فيه خاليًا نظيفًا، فإنه أعظمُ في احترام الذِّكر المذكور، ولهذا مُدح الذكرُ في المساجد والمواضع الشريفة، وجاء عن الإِمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يُذكر اللهَ تعالى إلَّا في مكان طيِّب] اهـ.

قال العلامة ابن علان الصديقي في "الفتوحات الربانية على الأذكار النووية" (1/ 142): [قوله -يعني الإمام النووي-: (نظيفًا) أي: طاهرًا من سائر الأدناس فضلًا عن الأنجاس. وفيه تنبيهٌ على أن القلب الذي هو محلُّ نظرِ الرَّب ينبغي أن يكون خاليًا عن سكون الأغيار المسماة بالسوى نظيفًا طاهرًا من حُبِّ نجاسة الدنيا ليكون قلبُه سليمًا فلا يزال في الفيض مقيمًا] اهـ.