نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الفراء بنجع حمادى بتكلفة 3 ملايين جنيه

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، افتتاح أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الفراء بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب خالد خلف الله والنائب فتحي قندیل، عضوا مجلس النواب وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة.

استمع نائب محافظ قنا والمصلون، إلى خطبة الجمعة تحت عنوان "محاسبة النفس ماذا قدمت لدينها ودنياها ووطنها "، حيث أكد خطيب الجمعة أن لمحاسبة النفس أهمية كبيرة في حياتنا العملية والدينية، فينبغي على العبد أن يحاسب نفسه على جميع أقواله وأفعاله أولا بأول، مضيفا أنه لا شك أن محاسبة النفس لا تقف عند حد النظر فيما قدمت لآجلتها، ومحاسبتها على أداء الشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحو ذلك، بل يمتد مفهومها ليشمل محاسبةَ النفس على ما قدمت لعمارة الكون، وماذا قدم الإنسان لأهله ووطنه والإنسانية من علم نافع وعمل جاد، فالعاقل هو من يعمر الدنيا بالدين، ويلبي نداء وطنه متى دعاه الوطن أو احتاج إليه.

وصافح نائب المحافظ، عدد من المصلين وقدم لهم التهنئة بمناسبة افتتاح اعمال إحلال وتجديد المسجد، داعيا الله عز وجل أن يبارك لكل من ساهم في إعمار المسجد، لاسيما وأنه من أفضل الأعمال الخيرية إلى الله، فالمسجد بيت الله على الأرض، ويعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إنه تم إحلال وتجديد مسجد الفراء والواقع علي مساحة 407 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات أعمال الإحلال والتجديد للمساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة.



جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)



جانب من الافتتاح (3)



جانب من الافتتاح (4)



جانب من الافتتاح (5)



