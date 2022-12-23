نائب محافظ الأقصر يشارك بختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير بمشاركة 25 فنانا

الأقصر – أحمد مرعى

شارك محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، فى ختام فاعليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير التى أتت هذا العام بعنوان "الأقصر بعيون الفن"، وذلك بحضور الدكتور هاني أبو الحسن مدير صندوق التنمية الثقافية والدكتورة أسماء النواوى قوميسير عام الملتقى ونحو 25 فنانا من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتفقد نائب محافظ الأقصر، المعرض الفني المصاحب لختام الملتقى، وأثنى على اللوحات الفنية الناتجة عن توثيق الفنانين المشاركين بملتقى الأقصر للتصوير لأهم مدن المحافظة كأثار منطقة القرنة ومشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة والهوية البصرية للأقصر وذلك على مدار أيام الملتقى، كما رحب بالمشاركين من مختلف الجنسيات، وأكد على أهمية هذا الملتقى الفنى لأنه أداة هامة للتواصل الفنى بين الشعوب.

وشهد حفل الختام تكريم الدكتور مصطفى الفقى لإسهاماته الفنية ورسائله العملية داخل مصر وخارجها كما تم تكريم الشباب المشاركين بالورش الفنية للملتقى وتكريم محافظ الأقصر كشريك أساسي لإنجاح الملتقى سنويا، وفي الختام تم تقديم حفل فني قدمته فرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع الصندوق، أن الملتقى جاء تأكيداً على حرص الصندوق على دعم حركة الفن التشكيلي في مصر، بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التسويق السياحي، لتحقيق الارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم، بعد أن أصبح الملتقى ميداناً للتواصل بين المبدعين، بما يقدمه من إبداعات متميزة، تخلق حواراً فنياً، ينعكس إيجاباً على واقع التشكيل المصري.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أسماء النواوي قوميسير عام الملتقى بأن الدورة الحالية، يشارك فيها تسعة فنانين من خارج مصر: Tinatin Kharkhelauri، وSophio Mamaladze من جورجيا، Avijit Mukherjee من الهند، Jurgen Seissler من ألمانيا-، ومن تونس – سلوى العايدي، ونجاة الذهبي، جمال عبد الرحيم البحرين، ومن العراق محمد الكناني، وصالح النجار، كما يشارك من مصر عشرة فنانين: الدكتورة أمل نصر ، الدكتور مجدي عبد العزيز، الدكتور محمد حمدي، الفنان محمد دسوقي، الفنان وليد نايف، الدكتورة نيفين الرفاعي، الدكتور محمد نبيل، الفنان مصطفى ربيع، الدكتورة مهني ياؤد ، الفنان أحمد علام.



افتتاح معرض فنى داخل الملتقى بالأقصر



جانب من الحضور بختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير



جولة نائب المحافظ على اللوحات بالملتقى



كلمة نائب المحافظ بختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير