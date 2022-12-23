مصر مع الجزائر والأردن وسوريا وفلسطين فى البطولة العربية الجامعية لكرة الصالات

كتب محمد صبحى

أعلن الاتحاد الرياضى الجامعات ، أن قرعة بطولة زايد الثانية لكرة الصالات التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر الجاري ، أسفرت عن وقوع منتخب جامعات مصر في المجموعة الثانية مع الأردن والجزائر وسوريا وفلسطين، في حين جاءت الإمارات مستضيف البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من ليبيا والعراق والبحرين والصومال .. فيما تضم المجموعة الثالثة سلطنة عمان والسعودية والمغرب ولبنان واليمن.

وتقام البطولة التي ينظمها الإتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية بالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في الصالة المغطاة لجامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة 15 دولة عربية، حيث يقام حفل افتتاح البطولة مساء غد السبت.

وتتكون بعثة منتخب مصر من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري والعربي للرياضة الجامعية، الذي يتواجد من أجل حضور إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة الجامعية، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس البعثة، والدكتور أحمد الشيخ أمين صندوق الإتحاد، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتور محمد الحماحمي، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات وإداري البعثة ، بالاضافة الى ياسر تحسين المدير الفني لمنتخب مصر و12 لاعبا هم: محمد أشرف ومصطفى حسانين وخالد يسري واحمد عبد العال وابراهيم السيد ومحمد سالمان ومصطفى عبد الهادي وهيثم ابو بكر وحسن محمد وهاني زهران وعمرو عبد القادر وزياد عطية.

وغادرت البعثة الرسمية للمنتخب المصري للجامعات إلى دولة الإمارات الشقيقة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمشاركة في البطولة العربية الجامعية (زايد الثانية) لكرة قدم الصالات (طلاب)، والتى ينظمها الاتحاد الرياضي العربي للرياضة الجامعية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك خلال الفترة من 23 - 31 ديسمبر الجاري، بمدينة العين الإماراتية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وجه بأهمية تكثيف جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية طوال أيام العام الدراسي الجديد، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ بما يحقق أهداف الجامعات المصرية، وهو أن تكون مصنعًا للموهوبين والمبدعين، يقدم لمصر باستمرار أبطالاً يرفعون اسمها في شتى المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأشار عاشور إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.