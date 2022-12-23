وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الحادث وقع في وسط العاصمة، وأن جميع الركاب، بما فيهم قائد الحافلة، يحملون الجنسية اليونانية.



وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الرومانية - في بيان - أن بعض الركاب علقوا داخل الحافلة، وتم إرسال 10 من طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة الطبية الطارئة.



وتظهر الصور المنشورة في وسائل الإعلام المحلية سطح الحافلة وهو محطم بعد اصطدامه بالحاجز (محدد الارتفاعات).