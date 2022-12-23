اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: رفع 215 طن قمامة بـ14 مركزا ومدينة واستمرار أعمال النظافة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:46 م
محافظ كفر الشيخ: رفع 215 طن قمامة بـ14 مركزا ومدينة واستمرار أعمال النظافة جانب من الأعمال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات نظافة ورفع القمامة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة من خلال معدات وعمال مجالس المدن.

 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 215 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بـ14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.


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