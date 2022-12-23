محافظ الأقصر يستقبل سفير نيبال لبحث خطط السياحة والتجارة بين البلدين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيد سوشيال كومار لامسال سفير دولة نيبال بالقاهرة، حيث تناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التجارة والسياحة وتبادل الخبرات بين مصر ونيبال.

ومن جانبه رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالسفير النيبالي، وأكد على عمق العلاقات المصرية -النيبالية التي تعود لحقبة الستينات من القرن الماضى، مؤكداً على أن العلاقات السياسية جيدة وآن الأوان لتطويرها لعلاقات اقتصادية وتجارية؛ وتبادل للخبرات، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالأماكن الأثرية بالبرين الغربى والشرقى .

فيما قال السيد سوشيال كومار لامسال السفير النيبالي بمصر، أن البلدين يتشابهان فى الاعتماد على السياحة كمصدر هام من مصادر الدخل، حيث أن السياحة تمثل 10% من مصادر الدخل فى دولة نيبال، ويزورها حوالي مليون سائح سنويا، موضحا رغبته فى توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة الأقصر وأحد المدن النيبالية وأن يكون هناك تبادل سياحي بين البلدين.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لفرع هايبر المصرية التابع للشركة القابضة، وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة كالأرز والسكر والزيوت بمختلف أنواعها، وفى إطار متابعته للحالة التموينية وتفقد مخزون السلع الاستراتيجية بالمحافظة.

واطمأن محافظ الأقصر على ثبات الأسعار وملائمتها لكافة المواطنين، وحرص محافظ الأقصر على الحديث مع المواطنين المترددين على شراء السلع الذين أبدوا رضاهم بأسعار السلع وتوافرها، حيث أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بصدد التوسع في إنشاء شوادر بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية ومخفضة بخلاف منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين ومنافذ امان ومنافذ القوات المسلحة.



هدية محافظ الأقصر سفير دولة نيبال بمصر



محافظ الأقصر يستقبل سفير دولة نيبال بمصر لبحث خطط السياحة والتجارة