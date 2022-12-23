محافظ الأقصر يتفقد هايبر المصرية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لفرع هايبر المصرية التابع للشركة القابضة، وذلك للتأكد من توفر السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة كالأرز والسكر والزيوت بمختلف أنواعها، وفى إطار متابعته للحالة التموينية وتفقد مخزون السلع الاستراتيجية بالمحافظة.

واطمأن محافظ الأقصر على ثبات الأسعار وملائمتها لكافة المواطنين، وحرص محافظ الأقصر على الحديث مع المواطنين المترددين على شراء السلع الذين أبدوا رضاهم بأسعار السلع وتوافرها، حيث أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بصدد التوسع في إنشاء شوادر بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية ومخفضة بخلاف منافذ بيع السلع التابعة لوزارة التموين ومنافذ أمان ومنافذ القوات المسلحة.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، خلال الجولة أن مخزون السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت الموجودة بمخازن المحافظة تكفى لمدة تزيد عن الشهرين ؛ لافتا إلى توافر لحوم بلدية طازجة بسعر 145 جنية للكيلو ؛ مؤكدا على انه يتواجد بفروع الشركة المصرية العديد من السلع كالجبن والمسلى الصناعى والالبان خلافه.

فيما كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن حصاد مجهودات المديرية على مدار 15 يوماً الأولى خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث تم صرف 39 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، ومنحة الرئيس بمبلغ 38 مليون جنيه بنسبة 68 % بموجب البطاقات التموينية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية، وخاصة سلعة الأرز الحر، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.



المحافظ يتابع اسعار السلع مع المواطنين



جولة المحافظ لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية



لقاء المحافظ مع المواطنين خلال جولاته



محافظ الأقصر يتفقد هايبر المصرية لمتابعة توافر السلع الغذائية