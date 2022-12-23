متابعات ميدانية لخطة رصف الطرق الجديدة للعام الحالى بالمنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لتسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية تحقيقاً للصالح العام.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودهم الميدانية المكثفة في متابعة الرصف والتطوير كل في نطاقه لتذليل العقبات ودفع وتيرة العمل للانتهاء من مشروعات الطرق وفق الخطط الزمنية المقررة.

وفى هذا الإطار، تابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، أعمال الرصف والتطوير بشارع بنها والذى يتم تنفيذه على ثلاث قطاعات الأول ، بداية من من كوبرى عوض حسن وحتى المفارق وجارى أعمال إنشاء بلاعات مياه الأمطار وفرد السن، والقطاع الثانى بمسافة 300متر من المفارق وجارى تشوين وفرد السن، والقطاع الثالث في المسافة 200 متر وتم قطع الفرمة، فضلاَُ عن المتابعة اليومية لتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية ضمن الخطة الجديدة.

وفى مركز منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تطوير وصب الخرسانة المطبوعة بطريق البطحة البحرية وكذا تركيب بلاط الإنترلوك وتوصيل خطوط المياه وتركيب الرخام بالجزيرة الوسطى بطريق البطحة القبلية ، وتركيب البلدورات بطريق منوف – الحامول ، بالإضافة إلى متابعة أعمال وضع طبقة الأساس بشوارع أبو زيد وأبو سامح ومليك بمنوف.

وفى أشمون ، تابع رئيس الوحدة المحلية استكمال وضع طبقة السن بالطريق الدائرى بطول 1500متر من الاتجاهين ، وفي تلا يتم أعمال قطع الفرمة بالشوارع المتفرعة من شارع بورسعيد المطل على كورنيش ترعة البتانونية ، استعداداً لتركيب الإنترلوك. هذا وفي بركة السبع يتابع رئيس المدينة أعمال قطع الفرمة وتركيب البلدورات بشارع الجلاء.

وفى مركز الشهداء ، أشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه من المقرر رصف ستة عشر شارعاً بمدينة الشهداء خلال خطة العام المالي الحالي بالخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وهم إحلال وتجديد شارع رامي بداية من شارع بور سعيد حتى سيدي عبد الرحيم، وشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى ترعة الغزالية، وشارع ترعة الغزالية بداية من المعهد الديني حتى ماكينة سراج الدين، واستكمال شارع ترعة الغزالية من شارع سراج الدين حتى شارع النصر، ورصف شارع جسر السمسمية من الجهتين، شارع بيع المصنوعات- مطبعة خطاب، شارع مقابر ميت شهالة، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين حتى شارع زكريا نوح.

كما تتضمن الخطة رصف شارع الاسطبل من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميدة بطول ٥٠٠م، شارع المركز الطبي من شارع طلعت حرب حتى كمال النجار، وشارع شلضم بداية من المركز الطبي حتى شارع النصر، وشارع علم الدين من شارع سيدي شبل حتى شارع شعلان، وشارع الشيخ منصور من شارع بور سعيد حتى شارع النصر، وشارع زاوية جودة بداية من شارع طلعت حرب حتى شارع شعلان شارع الأرقم، ورصف وتركيب انترلوك بشوارع متفرعة من شارع كمال النجار وشارع بورسعيد.