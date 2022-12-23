كلية التجارة بجامعة الإسكندرية تنظم ورشة عمل عن ريادة الأعمال.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التجارة جامعة الإسكندرية ورشة عمل عن ريادة الأعمال بحضور الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية والدكتور علاء الدين الغرباوى وكيل كلية التجارة جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال عميد الكلية، إن ريادة الأعمال هو طريق المستقبل ولابد أن يكون لكل شخص عمله الخاص والبحث عن مشروع مناسب له، مشيرا على عدد من المشروعات الكبرى التى بدأت بفكرة صغيرة ثم استطاع صاحبها أن يجعلها مشروع ضخم له علامة تجارية كبيرة.

وحث الطلاب على البدء فى مشروعات من الآن وعدم الانتظار للتخرج والبحث عن أفكار جديدة يستفيد منها المجتمع وتكون إضافة جديدة له ولوطنه.

وشارك فى ورشة العمل الدكتورة آلاء جامع رئيس قسم إدارة الأعمال وعدد من رواد الأعمال الجدد بمحافظة الإسكندرية، وبحضور عدد من طلاب الكلية وقسم إدارة الأعمال.

فى سياق آخر اختتمت فعاليات مهرجان اللجنة الفنية، تحت رعاية الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية والدكتور أيمن شتيوى وكيل الكلية لشئون الطلاب.

وشمل الختام حفل فنى غنائى لفريق كورال الكلية وعرض مسرحى بعنوان "مجانين ولكن" وأشاد عميد الكلية بالعرض واداء الطلاب.