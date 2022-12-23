قائمة المرشحين فى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر

كتب كريم صبحى

وسبق وأن علنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد رضا شوكت - رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، القائمة بأسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات نادى قضاة مصر عن منصب رئيس النادى المستشار محمد عبد المحسن الرئيس الحالى للنادى، والمستشار محمد الذهبي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى بدر الرئيس بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد المتقاعدين كلا من المستشارين عبد الستار إمام رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق و سعد مجاهد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق ود. عبدالفتاح مراد رئيس بمحكمة الاستئناف الأسبق وجمال القيسوني الرئيس بمحكمة الاستئناف الاسبق.

وعن مقعد المستشارين كلا من المستشارين حازم رسمي نائب بمحكمة الاستئناف و محمد قدری رئيس بمحكمة الاستئناف وحمدي معوض عبد التواب نائب بمحكمة الاستئناف و أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، وحازم أبوسديرة مستشار بمحكمة النقض ومحمد صبحى خليفه رئيس بمحكمة الاستئناف وأمير المؤمنين حسن مستشار وأحمد حسن عثمان نائب بمحكمة الاستئناف ومحمد على كمال نائب رئيس محكمة النقض ومحمود مرغني مستشار محكمة النقض وأحمد عبد الراضي ثابت مستشار استئناف و أحمد فتحى رئيس بمحكمة الاستئناف ومحمد عبد الصمد زكي نائب بمحكمة الاستئناف.

وعن مقعد رؤساء المحاكم والقضاة كلا من إبراهيم العيسوى وأحمد سمير الجمال وشادي السيد خليفة ويوسف أسامة فرحات ومحمود محمد زيدان ومحمد بهاء جمال الدين ومحمد محمود فاروق وأحمد الحفني وأحمد الخولى ومحمد سلیمان درویش ومحمد البدرى عبد الفتاح ومحمد صلاح لطفى.

وعن مقعد النيابة العامة كلا من مهند أمين فوده وكريم سعد الزقرد ورامي حسن و محمد عصام عيسى و محمد هاني عبد الجابر وأحمد محرم فؤاد وعمرو عبد الرسول طنطاوی ومحمد أشرف.