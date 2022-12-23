عامل يعترف بتعذيب ابنته بسبب تبولها لا إراديا فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل تم القبض عليه، لاتهامه بالاعتداء على ابنته، وتعذيبها، لتبولها لا إراديا، أنه اعتاد ضربها في محاولة منه لتعديل سلوكها، ومنعها من التبول لا إراديا، إلا أنه لم يقصد تعذيبها.

وذكر والد المتهم أنه فور علمه بتعرض الطفلة للضرب والتعذيب على يد ابنه، نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ومنع ابنه من الاعتداء عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء على ابنته بالضرب وتعذيبها بسبب تبولها لا إراديا، وتم نقل الطفلة المجنى عليها إلى المستشفى لتلقى العلاج، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بسبب تكرار تبول الطفلة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة البدرشين بتعرض طفلة لاعتداء بالضرب وتعذيب على يد والدها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها، فكلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة رجال المباحث بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والقبض على مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات تبين لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، أن عامل اعتدى على ابنته البالغة من العمر 3 سنوات بالضرب، وأصابها بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، عقابا لها لتبولها لا إراديا، وعقب تدهور حالتها الصحية نقلها جدها إلى المستشفى لإسعافها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن ضباط مركز شرطة البدرشين من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه عذب ابنته عقابا لها لتكرار تبولها على نفسها، وأنه كان يهدف تأديبها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.