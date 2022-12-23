ضبط 587 "حالة إشغال" متنوعة فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وفى هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شارع فاروق عبد الوهاب ومحمود صدقي وسعيد أدهم وملك حفني وشارع 22 وشارع 18 وأسفرت الحملة عن غلق 3 منشأت والتحفظ علي 340 حالة إشغال متنوع وضبط عدد 23 شيشة.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله موسعة لإزالة الإشغالات شملت شوارع النيل ، كرموز ، مسجد سلطان ، النخيل ، راغب باشا بمنطقة كرموز وأسفرت عن ضبط عدد 97 حالة إشغال متنوع.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز من شوارع الحي شملت شوارع: الزهور، المحور، قنال السويس، البطالسة ،أسفل كوبرى محرم بك ،الرصافة ،مسجد القصبجى الابعادية، الخديوى، سلامة حجازى، الميرغنى ،كنج عثمان ، الخازن ، اسماعيل مهنا ، مرسى بدر ، الليثى ،ابو الفدا ،الجوهرى ،صلاح الدين ،ابن الخطاب ، سويتر بورسعيد، طريق الجيش، الإسكندر الأكبر ، السطان حسين، دينواقراط، ابن شجاع ، الادرياتيك ،عمر زعفان ، هليوبوليس ،احمد قمحة النبيل عمر ابراهيم ، مسجد العطارين، اسماعيل الفنجرى ،صفيه زغلول ، سعد زغلول، الشهداء، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية ،بولانكى، ، مسجد الحضرى ، المحكمة، البلينا ،محمود سلامه ،سوق شيديا ،الأندلس، أفلاطون ،ابن زهير ،ونواكراتيس وأسفرت الحملة عن ضبط 150 حاله إشغال متنوع و 90 حالة إشغال هالك

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.