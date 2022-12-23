ضبط المتهم بقتل شخص فى الدقهلية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بوصول (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى نافذ إثر التعدى عليه من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وتوفى عقب وصوله.
بالإنتقال والفحص وبسؤال خاله (جزار - مقيم بدائرة المركز) اتهم (صاحب محل لبيع الدواجن - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجل شقيقته بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ، وإحداث إصابته التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة فى العمل.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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