وذكر راديو (مونت كارلو الدولية)، اليوم الجمعة، أنهم كانوا يسافرون بدون أي وثائق رسمية، اعتقلوا في بلدة بوغالي في جنوب شرق البلاد.

وكانت المحكمة في ميانمار، حكمت في وقت لاحق على 35 من أعضاء المجموعة تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، بالسجن خمس سنوات لسفرهم من دون وثائق، موضحة أنه سيتم إيداع 13 قاصرًا في "مركز للتدريب" حتى بلوغهم العشرين من العمر.

وفي 2017، أدت حملة عسكرية في البلاد إلى فرار مئات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة. وقد رافقتها روايات مروعة عن القتل والاغتصاب والحرق العمد.. وتواجه ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة بسبب هذا النزوح الجماعي.

