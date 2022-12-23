اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس النواب اللبناني يبحث مع وزير خارجية إيطاليا إنجاز الاستحقاق الرئاسي

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 05:18 م
رئيس النواب اللبناني يبحث مع وزير خارجية إيطاليا إنجاز الاستحقاق الرئاسي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الجمعة، مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان، وخاصة ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا.

وأثنى "بري" - خلال اللقاء وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - على مشاركة إيطاليا في قوة "اليونيفيل" التي تلعب دورا مهما في لبنان، منوها بالعلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، سيما إقتصاديا.

واستعرض رئيس المجلس المسار الذي يسلكه البرلمان اللبناني بإقرار جملة من التشريعات في إطار التفاوض مع صندوق النقد والتي ستعود على لبنان نحو شراكة أكبر مع إقتصادات الدول الصديقة وفي مقدمها إيطاليا.

ومن جانبه، أشار "تاياني" - في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إلى أن اللقاء تطرق إلى استقرار البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، معلنا أن إيطاليا تريد العودة إلى كونها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للبنان.

 


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