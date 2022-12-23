اليوم السابع
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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة وجود عراق قوى لازدهار الشرق الأوسط

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:50 ص
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة وجود عراق قوى لازدهار الشرق الأوسط جورجيا ميلونى
فاطمة شوقى

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أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، ضرورة وجود عراق قوى لتحقيق الازدهار فى منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مراسم استقبال رسمية لها وللوفد المرافق من جانب رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، وفقا لوكالة آكى الإيطالية.

وكانت ميلونى، أعلنت زيارة القوات الإيطالية المتمركزة فى العراق، وبحسب مصادر فى الحكومة الإيطالية، أعلنت ميلونى عن الزيارة أثناء لقائها، مع مشرعين من حزب "إخوة إيطاليا" اليمينى لتبادل التهانى بعيد الميلاد.

وبحسب المصادر، قالت ميلونى، أمس الخميس، إن أربعة أو خمسة وزراء آخرين يزورون القوات الإيطالية المتمركزة فى أجزاء أخرى من العالم خلال العطلات، مضيفة أنها "إشارة مهمة لرجالنا ونسائنا فى القوات المسلحة الذين يضحون بالتأكيد أكثر مما نفعل".

وكانت رئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، تحقيقات القضاء البلجيكى حول شبهات فساد فى البرلمان الأوروبى بـ"السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخبار الواردة تحكى عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع يكتسى رد الفعل أهمية بالغة، ويجب أن يكون حازمًا وحاسمًا، وينبغى أن نذهب إلى النهاية فى التحقيقات وألا نقدم أية خصومات، أن مصداقية الاتحاد وأممنا على المحك".


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