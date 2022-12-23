دراسة أمريكية: الإصابة بكورونا مع الأنفلونزا تسبب المرض الشديد للأطفال

كتبت فاطمة خليل

حذر أطباء أمريكيون من أن الأطفال الذين يصابون بالإنفلونزا و كورونا معًا قد يكونون في حالة مرضية خطيرة، بحسب موقع "Health".

قال الدكتور مارك سيجل، أستاذ الطب السريري في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك "حتى الآن، كانت الإصابات بالفيروسين عند الأطفال نادرة لأن موسم الإنفلونزا الماضي كان خفيفًا، لكن هذا الموسم قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات المرافقة.وتابع قائلاً إن موسم الأنفلونزا هذا يتشكل ليكون موسمًا شديدًا، كما أن حالات كورونا آخذ في الارتفاع.

وأضاف سيجل "هذا موسم إنفلونزا سيئ وفيروس كورونا يعود إلى الظهور.. لا ينبغي أن نفترض أن شخصًا مصابًا بالإنفلونزا ليس مصابًا بكورونا- فقد يكون مصابًا بكليهما، لذا فإن اختبار كليهما أمر منطقي..هذا تذكير لأطباء غرفة الطوارئ بأنه إذا قمت بتشخيص شخص مصاب بالأنفلونزا ، فتأكد من أنهم ليس لديه كورونا أيضًا ".

على الرغم من أن موسم الأنفلونزا 2021-2022 كان معتدلاً ، إلا أن بعض الأطفال أصيبوا بالإنفلونزا و كورونا معًا.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من بين أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى ، كان العديد منهم مرضى بشدة .

وقال التقرير إن البيانات الأولية تشير إلى أن 6٪ من الأطفال الذين دخلوا المستشفى بسبب الأنفلونزا بين 1 أكتوبر 2021 و20 أبريل من هذا العام أصيبوا أيضًا بكورونا.

وتم الإبلاغ عن 44 حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا لدى الأطفال، بما في ذلك سبعة (16٪) كانوا يقاتلون أيضًا كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

لاحظ الباحثون أن نسبة أعلى من الأطفال المصابين بالعدوى المرافقة يحتاجون إلى دعم تنفسي أو جهاز التنفس الصناعي مقارنةً بأولئك المصابين بالأنفلونزا وحدها.

أكثر من 80٪ من هؤلاء الأطفال المصابين بالعدوى لم يحصلوا على لقاح الأنفلونزا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض إجمالاً ، تلقى 53٪ العلاج المضاد للفيروسات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن من بين سبعة مرضى مصابين بالعدوى المتزامنة ماتوا ، لم يتم تطعيم أي منهم ضد الإنفلونزا وتلقى واحد فقط مضادات فيروسات الإنفلونزا.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل الأطفال على لقاحات الإنفلونزا وكورونا، بدءًا من عمر 6 أشهر.

كما توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأطفال بارتداء أقنعة الوجه عند انتشار هذه الفيروسات.

وقال الدكتور مارك سيجل إن التطعيمات مهمة بشكل خاص للأطفال الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا وكورونا يشمل هؤلاء الأطفال الذين يعانون من السمنة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو داء السكري من النوع 2 أو أي من أمراض المناعة الذاتية.