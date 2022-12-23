حى الدقى بالجيزة ينشر 11 سيارة لشفط تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع والميادين

كتبت - مرام محمد

نشر حى الدقى بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، 11 سيارة شفط لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور والمشاه في شوارع ثروت وميدان الجلاء والبطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية ومطالع كبارى أكتوبر والدقى وصفط اللبن والشوارع الداخلية، وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واستعدت محافظة الجيزة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لتفادى غرق الشوارع والطرق وضمان سلامة المواطنين، وذلك من خلال تجهيز مخرات السيول لاستيعاب كميات الأمطار، وتطهير البالوعات فى شوارع الأحياء والمراكز والمدن، وتوفير سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها فى المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفعلت المحافظة دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها بكامل طاقتها، حيث تم تحديد حوالي 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفورى معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجة لذلك.

وسبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بـ2216 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات، تجنباً لأى حدث طارئ.



جانب من سيارات الشفط