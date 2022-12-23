جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة بحوزتها 5 سبائك ذهبية

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي و محمد صلاح كامل مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كريم محمد يوسف بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود عدد من السبائك الذهبية.

وقام تامر قاسم مدير الادارة بالانابة بتكليف كريم يوسف و هاني محمود مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي للحقائب مما اسفر عن ضبط ٣ سبائك ذهبية بوزن ١٠٠ جرام الواحدة و سبيكتين بوزن واحد كيلو الواحدة بوزن إجمالي اثنان كيلو و٣٠٠ جرام.

شارك في الضبط كل من اميرة طلبة مدير الحركة في التفتيش الذاتي و كل من أحمد القط و حسام الشافعي واحمد صبري و محمود عباس مآمير الجمرك في لجنة الجرد والتحريز وبكري عزب من إدارة الامن الجمركي.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.