ثقافة شمال سيناء تواجه ظاهرة الزواج المبكر وتبعاتها بنشر الوعى بأخطارها

نفذت ثقافة شمال سيناء أنشطة توعوية استهدفت مواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبيان إخطارها.

وأعلنت مديرية ثقافة شمال سيناء اليوم الجمعة فى بيان، أنه بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

وعقدت مجموعة الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية، بمكتبة الكرامة بإدارة أحمد أبو السعود ورشة فنية فى الرسم للرواد، أشرف عليها، عايده صباح، هجرس سالم، سلامة أحمد، بينما عقد بيت ثقافة المساعيد محاضرة تثقيفية بعنوان "زواج الأقارب والزواج المبكر والأمراض المنقولة وراثيا منه" ألقاها محمد أحمد، أدارها أحمد صابر مدير البيت، كما أقامت مكتبة العبور الثقافية بإدارة أحمد حلاوة محاضرة تثقيفية بعنوان "النمو النفسى ومشكلات ذوى القدرات الخاصة" حاضرها الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش، تناول خلالها كيفيه تأهيل ذوى القدرات الخاصة نفسيا واجتماعيا خلال المراحل العمريه المختلفة لهم، أدارها هبة محمود مسئول النشاط.

وفى جانب أخر بمكتبة نجيلة الثقافية أقيمت محاضره تثقيفية بعنوان "تأثير البيئة فى شخصية الطفل" ألقاها الشيخ سامح سليمان التابع لمنطقة الوعظ بالأزهر الشريف بشمال سيناء، نوه إلى الأثار الإيجابية التى تؤثر فى تكوين شخصية الطفل حتى يكون نواه نافعة لنفسة وللمجتمع بأكمله، أدارها جمال إبراهيم مدير المكتبة، كما قام إبراهيم القطاوى مسئول النشاط بقصر ثقافة بئر العبد باكتشاف وتنمية مواهب عدد من الرواد فى "الشعر والإلقاء" إشراف عبدالسميع نوفل مدير القصر.