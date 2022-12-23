تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

قامت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية البيئة ، جاء أبرزها ضبط ( 2 شركة "بدون ترخيص" للمواد الغذائية وتصنيع اللحوم - بمحافظة القاهرة).. بمضبوطات بلغت ( 5,35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمى).

ونجحت الجهود في ضبط عدد 12 قضية بنطاق محافظتى (الجيزة – القليوبية) عبارة عن (3 مستشفيات - مركز طبى– عيادة طبية - معمل تحاليل طبية – مخبز بلدى – ورشتين – 3 محلات) بمخالفات (عدم وجود سجل الحالة البيئية - عدم وجود سجل المواد والمخلفات الصلبة- عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة - عدم إستيفاء شروط غرففة النفايات الخطرة - عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة (القاهرة).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" وأمكن ضبط عدد 6 قضايا عبارة عن ( 4 شركات – مصنعين) "بدون ترخيص".. بإجمالى مضبوطات بلغت ( 8,82 طن مواد غذائية بدون ترخيص – 5,563 طن لحوم ومصنعاتها بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدد 550 طبق بيض بدون ترخيص).