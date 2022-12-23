تعرف على الأسباب التى تؤدى إلى ضعف عزم محرك السيارة

كتبت : أمانى سمير

جميع قائدى السيارات فى العالم لا يحبون القيادة فى الظروف القاسية بشكل عام، خصوصاً عندما يصادفون زحمة سير على الطرقات. وقد يطرأ على سيارتك في بعض الأوقات ضعفاً في عزمها وفي قوتها، يمنعك من التمتع من القيادة وقد يجبرك على استخدام سيارات مستأجرة. تكثر أسباب هذا الضعف ولكن الحل لن يكون في كثير من الأحيان صعباً ومكلفاً.

أبرز الاسباب التي تُظهر ضعفاً في العزم، نوعية الوقود، لأن هذا الأخير يجب أن يتضمن أكبر نسبة من الأوكتان لمنع الترسبات من التكاثر والتي تؤدي إلى تعطيل فلتر البنزين . إلى جانب أوكتان الوقود، عليك الانتباه دائماً إلى نوعية زيت المحرك الذي تستخدمه، مع ضرورة تغيير الفلتر لكل مجموعة جديدة.

ومن الأمور المهمة التي تعطيك قوة في عزم محركك، نظافة فلتر الهواء. قم بتنظيف هذا الأخير باستمرار أو استبدله بآخر جديد، كي تبقي على سيارتك نشطية.

ومع الانتباه المكثف للبيئة، وضعت السيارت فى مسلك عوادمها تقنيات تقلل من ابعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لكن وفي كثير من الأحيان، قد تُتلف هذه المواد ما يؤدي إلى ضعف واضح في العزم، حتى أنه قد تشعر بأن سيارتك قد فقدت من عدد أحصنتها.

ويؤدى تلف إحدى البوجيات أو المكان الذي توضع فيه Coil إلى ضعف فى القوة، كما أن عدم تنظيف البخاخات باستمرار قد يؤدي أيضاً إلى هذه النتيجة.

لا تتجاهل الحرارة المرتفعة التي قد تطال المحرك، فهذه الحرارة لن تؤثر فقط على العزم، إنما قد تقضي على القطع الموجودة في المحرك.

لا تتجاهل ضعف عزم السيارة لان اي سبب بسيط يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى في السيارة قد يودي بها إلى مكان غير محبب.