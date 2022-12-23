ترامب مهاجما تقرير "تحقيقات الكونجرس": "مطاردة ساحرات فاشلة"

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التقرير النهائى الصادر عن لجنة مجلس النواب المعنية، بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس العام الماضى، واصفًا التقرير بأنه "متحيز للغاية"، واتهم اللجنة بالانخراط فى "مطاردة الساحرات".

كتب ترامب في منشور على موفع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه تروث سوشيال: "فشل تقرير اللجنة الحزبية للغاية غير المختارة عن عمد في الإشارة إلى فشل بيلوسي في الاستجابة لتوصيتي باستخدام القوات في العاصمة ، أو إظهار الكلمات السلمية والوطنية التي استخدمتها ، أو دراسة سبب الاحتجاج ، تزوير الانتخابات. قنص الساحرات!" .

وقالت صحيفة "ذا هيل"، أن منشور الرئيس السابق يشير إلى مزاعم وحلفائه من الحزب الجمهورى، بأنه أصدر أوامر بتجهيز قوات الحرس الوطنى قبل 6 يناير، الأمر الذى نفاه وزير الدفاع السابق بالإنابة كريستوفر ميللر خلال شهادة قدمتها اللجنة فى وقت سابق من هذا العام.

أصدرت لجنة مجلس النواب تقريرها النهائي الذى طال انتظاره والمكون من 845 صفحة ليلة الخميس، وتم نشر التقرير بعد 3 أيام من عقد اللجنة اجتماعها النهائى وكشف النقاب عن عدة إحالات جنائية تستهدف ترامب، بالإضافة إلى تفصيل ما وصفه رئيس اللجنة النائب بيني طومسون بأنه "جهد متعدد الخطوات ابتكره ودفعه دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020 وعرقلة نقل السلطة" ، جاء في التقرير كما يحدد 11 توصية تشريعية ، بما في ذلك توصية تهدف إلى منع ترامب من تولي منصب في المستقبل بموجب التعديل الرابع عشر، كما تتناول توصيات اللجنة إلى حد كبير أفضل السبل لمحاسبة ترامب وحلفائه على هجوم 6 يناير ، مما يعكس التركيز الأوسع للتقرير على سلوك الرئيس السابق.

وعلى مدار أشهر، جمعت اللجنة أدلة مستمدة من آلاف الوثائق وأكثر من 1000 مقابلة مع الشهود للقول بأن ترامب شرع في خطة منظمة للبقاء في منصبه على الرغم من خسارته في الانتخابات، والضغط على مسؤولي الدولة ووزارة العدل ونائبه لمساعدته، وتقول اللجنة إنه في النهاية ألهم مؤيديه لارتكاب أعمال عنف باسمه.