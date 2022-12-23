سيطرت قوات الحماية المدنية المغربية على حريق مروع وقع إثر تسرب الغاز من أحد الخزانات بمدينة المحمدية، أدى إلى انفجار مروع وتصاعدت ألسنة النيران التي شوهدت على بعد عدة كيلومترات.
وشهدت مدينة المحمدية في المغرب، مساء الخميس، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"المروع والخطير " ببعض المخازن المخصصة للغاز.
انفجار ضخم بمستودع لتخزين الغاز في المحمدية #انفجار #المغرب #المحمدية pic.twitter.com/wY0sgDlNh6— Hespress هسبريس (@hespress) December 22, 2022
وقامت السلطات بمدينة المحمدية بإغلاق عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بالمحمدية.
يذكر ان مجموعة من الشركات المتخصصة تعمد على هذه المخازن في تخزين وتوزيع الغاز.
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