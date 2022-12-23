وشهدت مدينة المحمدية في المغرب، مساء الخميس، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"المروع والخطير " ببعض المخازن المخصصة للغاز.

وقامت السلطات بمدينة المحمدية بإغلاق عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطي بمنطقة لا فاليز بالمحمدية.

يذكر ان مجموعة من الشركات المتخصصة تعمد على هذه المخازن في تخزين وتوزيع الغاز.