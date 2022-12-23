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المرور: أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطرق.. وحركة المركبات تسير بانتظام

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:23 م
المرور: أمطار خفيفة إلى متوسطة على الطرق.. وحركة المركبات تسير بانتظام أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قالت اﻹدارة العامة للمرور، إنه يتم متابعة الحالة الجوية و تقلبات وعدم استقرار الطقس، تلاحظ سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لجميع السيارات.
 
وأضافت اﻹدارة العامة للمرور، أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.
 
وكانت شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة خاصة بأحياء غرب الإسكندرية والعامرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط، ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السيئ، يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، ويستمر حتى يوم غد السبت.

سقوط امطار

الطرق السريعة

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