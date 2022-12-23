بكين (أ ش أ)

قررت الصين فرض عقوبات على شخصين أمريكيين، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية ضد اثنين من المسؤولين الصينيين فى يوم الـ 9 من شهر ديسمبر الجارى بزعم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بـ التبت.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وفقًا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات بالمثل ضد مايلز ماوتشون يوي وتود شتاين، موضحة أنه سيتم تجميد جميع أنواع أصولهما في الصين، وحظر أي منظمة أو فرد داخل الصين من الانخراط في معاملات معهما . وأوضحت الوزارة أن الشخصين وأفراد أسرتهما المباشرين ممنوعون من الحصول على التأشيرات أو الدخول إلى الصين، مشيرة إلى أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، حث الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين، بعد أن عينت وزارة الخارجية الأمريكية ما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضايا التبت".



ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية، أكد جيان أن شؤون التبت هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أي تدخل من أي قوة أجنبية، مؤكدًا أن تعيين الولايات المتحدة لما يسمى بـ "المنسق الخاص لقضايا التبت" يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.



وقال تشاو: "نحن نعارض ذلك بشدة ولا نعترف به أبدًا.. ونحث الولايات المتحدة على الالتزام، من خلال إجراءات ملموسة، بتعهدها بالاعتراف بالتبت كجزء من الصين وعدم دعم استقلال التبت، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل في شؤون الصين الداخلية.. مضيفا أن الجانب الصيني سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وأمنه ومصالحه التنموية بحزم".