وتعليقا على تصريح للرئيس الأمريكي بأنه مستعد لإجراء مفاوضات مع الرئيس بوتين بعد إعلان الأخير عن رغبته في إنهاء الصراع في أوكرانيا، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، "لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن"، مشدد على أن بلاده تتحدث عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة بشرط تحقيق جميع أهدافها.

وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية حول أن كييف تعد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول فبراير المقبل، قال بيسكوف:" لا نعرف شيئا عن هذا الموضوع، لقد سمعنا زيلينسكي يقول هذا الكلام، ولكن كل ما قيل لا يستند إلى الوقائع على الأرض التي لا يمكن تجاهلها".

كان الرئيس الروسي فلاديمير قال أمس الخميس "إن هدف بلاده ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية، بل وضع حد لها"، مشيرا إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الأزمة.

وأضاف بوتين: "أن نهاية جميع النزاعات المسلحة يكون دائما على طاولة المفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك كان أفضل".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيكون مستعدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض.