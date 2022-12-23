الداخلية تضبط 2056 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (2056) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (6) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (38,370 طن أرز أبيض "عينى")، (37) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (21,197 طن أرز أبيض "عينى")، (10) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (146,702 طن أرز شعير "عينى")، (229) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (906,663 طن أرز شعير "مستندى") ، قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (3,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، (10) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (67,050 طن أعلاف حيوانية "عينى").

وضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (104,273 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 7,535 طن دقيق أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (502) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (6,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,350 طن "مكرونة - ملح" – 10 طن أسمدة زراعية – 2541 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (946) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 565 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (طن "أسمدة مدعمة" – 29020 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" – 1814 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (1324,640 طن "مستندى – عينى") أبرزها (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 14,035 طن دقيق أبيض "عينى" – 59,567 طن أرز أبيض "عينى" - 146,702 طن أرز شعير "عينى" – 906,663 طن أرز شعير "مستندى" - 108,623 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - طن "أسمدة مدعمة" - 91,780 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 10 طن أسمدة زراعية - 29020 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"– 1814 إسطوانة بوتاجاز - 2541 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) ، لتصرفه فى كمية قدرها (33 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة القليوبية) وبحوزتهكمية قدرها (62,22 طن "مكرونة - حمص - الشام - عدس") معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3,535 طن "دقيق أبيض" - 30,053 طن "سكر حر – مكرونة - زيت طعام - ملح طعام" - 16,73 طن "أعلاف دواجن") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (12طن "سكر حر – مكرونة - فول" - 4,5 طن "أعلاف دواجن") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة دمياط) لتجميعه كمية قدرها (23000 لتر مواد بترولية "سولار") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القليوبية) لتجميعه (960 إسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (239) قضية بمضبوطات بلغت (1053,365 طن"أرز شعير") وضبط (المدير المسئول عن مصنع لصناعة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (4,75 طن مصنعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وبحوزته (3,6 طن "كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن إحدى المستشفيات "بدون ترخيص"- بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته (680000 قرص أدوية "قلب - ضغط - سكر") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لمستلزمات طب الأسنان "بدون ترخيص"- بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته (22000 عبوة مستلزمات طبية "حشو أسنان – قفازات طبية- سائل تنظيف أسنان") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة القليوبية)، وبحوزته كمية قدرها (20,8 طن "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية" - 4,2 طن أعلاف حيوانية منتج نهائى) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (37) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3394 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه العديد من الحملات التموينية والتى أسفرت جهودها عن ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية ( أرز - سكر - مكرونة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1,500 طن أرز - طن سكر - طن مكرونة.. بإجمالى عدد 3,500 طن مواد غذائية).. وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مسئول عن محطة وقود - الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من البنزين من محطة الوقود محل عمله وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية أمكن حصرها كالتالى (1372 لتر بنزين).. وبمواجهته إعترف بإستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود محل عمله بقصد التصرف فيها للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.