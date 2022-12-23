الخارجية الأمريكية: نسعى من أجل إقامة شراكة قوية مع باكستان لمكافحة الإرهاب

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من أجل إقامة شراكة قوية مع باكستان لمكافحة الإرهاب.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله "نتوقع اتخاذ إجراءات مستدامة ضد كافة الجماعات المتطرفة والإرهابية بدون تمييز".

وقال المتحدث: "الولايات المتحدة وباكستان تعانيان بشكل رهيب من جراء الإرهاب، ونتطلع لبذل جهود تعاونية للقضاء على كافة التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والعالمي، وسنواصل البحث عن الوسائل التي يمكننا اتخاذها بشكل فعال فيما يتعلق بهذا الشأن".

وأشارت القناة التلفزيونية الباكستانية إلى أن الولايات المتحدة كانت ذكرت في مناسبات عديدة أنها ستساعد باكستان على مواجهة جماعة طالبان الباكستانية المتطرفة التي شنّت العديد من الهجمات على قوات أمن باكستانية انطلاقًا من أراضٍ أفغانية، وأن هذه القضية أثيرت خلال مباحثات هاتفية جرت مؤخرًا بين وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التي أكد الوزير خلالها عزم الولايات المتحدة على دعم باكستان في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب.