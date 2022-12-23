الجيزة تواصل أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع ونشر المعدات للتعامل السريع معها ولتسهيل الحركة المرورية بعدد من قطاعات المحافظة، شملت كرداسة والمنطقة الصناعية وأكتوبر وجنوب الجيزة، يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى مع أخذ الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة، حيث أكد اللواء أحمد راشد على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقيه للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى قيام المحافظة بتحديث خطط وسيناريوهات التعامل مع موسم الأمطار، استعدادا لأية إضطرابات جوية يتم رصدها وذلك بالتعاون مع أجهزة الرصد المعنية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أكد على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الإنقطاعات، تجنباً لأى حدث طارئ.

وشهدت عدد من الميادين والمحاور الرئيسية بالجيزة والقاهرة والقليوبية، اليوم الجمعة، أمطارا متفاوتة الشدة، وذلك تزامنا مع ثالث أيام فصل الشتاء الذى بدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر لقرابة 3 أشهر قادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب الممطرة لتؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مشيرة إلى أنه مازالت فرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من شمال الصعيد، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.



تواجد سيارات الشفط فى الشوارع



جانب من سيارات الشفط فى الشوارع