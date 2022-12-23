التخطيط: 677 شركة ناشئة فى مصر توفر أكثر من 45 ألف فرصة عمل

كتبت أسماء أمين

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ، إن عدد الشركات الناشئة العاملة في مصر حاليا 677 شركة، ومتوسط عدد فرص العمل بالشركات الناشئة العاملة 45.955 فرصة عمل، وأن نسبة الشركات التي توسعت محليا وعالميا 6.20% من إجمالي عدد الشركات النشطة.

أضافت أن الشركات المصرية الناشئة سجلت نموًا قياسيًا في حجم الاستثمار الجرئ خلال الخمس أعوام الماضية بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 83.81%، وأن إجمالي قيمة الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية ما يقارب مليار ونصف دولار، وإجمالي عدد الجولات التمويلية خلال الخمس سنوات الماضية 710 جولة، مؤكدة أن قيمة متوسط الجولة التمويلية في الشركات الناشئة زادت من 4.2 مليون دولار في 2021 إلى 6.8 مليون دولار في 2022.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية/ ممثلة في مشروع رواد 2030؛ لإعلان حالة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك خلال جلسة بعنوان "عيادات الأعمال.. الحلول والخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال"، والتي شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المشروع وعدد من الشركاء.



مؤتمر بوزارة التخطيط

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، تاريخ المشروع والمنح والخدمات التي يقدمها، مؤكدة أن مصر من أسرع البيئات الرائدة في نمو عدد الشركات الناشئة، وأن مصر تحافظ على المركز الأول أفريقيا وتتقدم 10 مراكز عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال NECI الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال في 2022.

وأشارت "خليل"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرصة مميزة لرواد الاعمال في دخول قطاعات فريدة وصاعدة كقطاع الطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة غادة خليل، أهمية عيادات الأعمال والخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى أن الهدف الحالي هو زيادة عدد عيادات الأعمال بالمحافظات المختلفة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها لرواد الأعمال، موضحة أن عيادات الأعمال توفر بيئة مناسبة داعمة لريادة الأعمال من خلال الخبراء المتخصصين في مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن المشروع يتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وأن الرعاة الرسميين للمشروع هما بنك مصر والبنك الأهلي.



غادة خليل

واستعرضت "خليل"، أوجه التعاون مع شركاء المشروع، لافتة إلى أن شركاء المشروع في مجال التسويق، حيث وقع المشروع مع عدد من الشركات، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات التي تقدم استشارات تسويقية لرواد الأعمال.

وقالت "خليل"، إنه في مجال تطوير الأعمال تم توقيع بروتوكول تعاون كذلك مع جمعية شباب الأعمال، مشيرة إلى توقيع اليوم مع مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي، لافتة إلى أنه في المجال التقني تم التعاون مع GoDaddy وهي واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات تقنية لرواد الأعمال، كذلك التعاون مع BznsBuilder.



غادة خليل تتوسط قيادات وزارة التخطيط

نوهت الدكتورة غادة خليل، عن الشركاء القانونين مع المشروع، والشركاء في مجال جاهزية الشركات للتمويل، وفي مجال الاستشارات العامة، وفي مجال الموارد البشرية وإدارة المشروعات، وكذلك الشراكات المخصصة لدعم وتمكين المرأة، وتلك المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة اهتمام وزارة التخطيط بدعم وربط كل فئات المجتمع في المبادرات التي تطلقها، مشيرة إلى إطلاق حاضنة متخصصة لذوي الهمم goodwill بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تخدم الشباب من ذوي الهمم أو الشباب الذين يقدموا أفكار مبتكرة تخدم تلك الفئة.

وأوضحت "خليل"، أن رواد 2030 تم إدراجه خلال 2021 على منصة الأمم المتحدة كواحد من أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، كما حصل مشروع رواد 2030 على أفضل مشروع في العالم العربي يستخدم التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وأكثر مشروع مستدام في العالم العربي.