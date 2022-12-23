التحريات تكشف ملابسات اندلاع حريق بمبنى تحت الإنشاء فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الأولية، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمبنى تحت الإنشاء بمدينة الشيخ زايد، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم استدعاء مالك المبنى لكشف ملابسات اندلاع الحريق.

اشتعل حريق بمبنى تحت الإنشاء، فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، فتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء داخل كمباوند فى مدينة الشيخ زايد، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، لمحاصرته وإخماده دون إصابات، بعد فرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اشتعل بمبنى تحت الإنشاء، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محل تجاري اشتعل به حريق بمنطقة إمبابة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وأشارت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي أدى لاندلاع النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محل تجارى بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.