اعرف مواعيد غلق شارع السودان بسبب مد كابلات محطة قطارات بشتيل

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، مواعيد غلق جزئي بشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لمدة 3 أيام لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون توقيتات الغلق بشكل جزئى لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام إبتداء من الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباح الجمعة، ومن الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا يوم السبت، ومن الساعة 12 صباحا، وحتى 5 صباحا الأحد المقلبين دون تعطيل لحركة المرور.

ولن تجرى إدارة المرور ، اى تحويلات مرورية لحركة السيارات لأن جميع الأعمال تجرى ليلا فقط وحركة المركبات خلال فترات الصباح والمساء تسير بشكل جيد دون تعطيل لحركة السيارات نهائيا ، وسط متابعة الحالة المرورية على مدار فترة الأعمال المحددة لها .

وكان مصدر أمنى، أكد أنه فى إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة مما يستلزم تنفيذ قطع عرضى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لغلق جزئى لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام ليلا فقط من الساعة 12 حتى 6 صباحا باستثناء يومى السبت والأحد تنتهى الأعمال 5 صباحا.

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.