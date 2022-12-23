استمرار فتح باب التقدم لمسابقة أنت النجم لاكتشاف الموهوبين بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أطلقت جامعة حلوان مسابقة أنت_ النجم والتى تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على 4 مراحل ويتم التنافس بين مجالات:

1- الفنون التشكيلية (الرسم - التصوير الزيتى – النحت – الأشغال الفنية – الجرافيك).

2- الموسيقى والغناء (الغناء الفردى (شرقى - غربي) – العزف الفردى – التأليف الموسيقى - التلحين).

3- المسرح (التمثيل المسرى الفردى – إستاند أب كوميدى - البانتومايم).

4- المجالات الثقافية (الشعر (فصحى – عامى – غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي – المقال - الدورى الثقافى - الإنشاد الدينى - المراسل - صحف الحائط والخط العربي).

وبدأت المرحلة الأولى (مرحلة التقدم للمسابقة) ويقوم كل طالب بالتسجيل على الرابط الإلكترونى الخاص بالمسابقة (من هنا)

وإختيار مجال المشاركة وملئ الإستمارة الورقية وتقديمها للإدارة العامة لرعاية الشباب وتستمر تلك المرحلة حتى نهاية الفصل الدراسى الأول.

وتضم المرحلة الثانية (مرحلة التصفية الداخلية للكليات) تبدأ مباشرة مع بداية التيرم الثانى حيث تقوم اللجنة المختصة بتصفية الطلاب المتقدمين كل فى مجاله طبقا للكليات ويتم إختيار نجم كل مجال على مستوى الكلية ويصل فيها كل طالب يحصل على لقب نجم الكلية على جائزة مالية قدرها 1000ج ويتم تصعيده للمرحلة التالية.

أما المرحلة الثالثة (مرحلة التنافس على مستوى الجامعة) بعد انتهاء تصعيد الطلاب الفائزين من كل كلية يتم تصنيفهم حسب المجال ويدخل الطلاب ورشة تدريبية على يد متخصصين إستعدادا للتنافس على لقب المرحلة الثالثة (نجم المجال) على مستوى الجامعة ويحصل فيها كل فائز على جائزة مالية قدرها 5000 ج ويتم تصعيد 21 نجم للمرحلة النهائية.

- المرحلة الرابعة (إنت النجم) يتم فيها عقد لجنة متخصصة لتقييم الطلاب بشكل العروض المباشرة مع وجود تصويت للطلاب تؤخذ نسبة منه عند إختيار النجم وفى نهايتها يتم إختيار (نجم جامعة حلوان 2022 – 2023) ويصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 20000 ج.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابيه وإشراف كلا من :

هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

محمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفنى والثقافي.