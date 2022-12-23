اليوم السابع
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إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالقاهرة للمحاكمة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:00 ص
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالقاهرة للمحاكمة حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، تشكيلا عصابيا، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة فى القاهرة للمحاكمة الجنائية .
 
كشفت الأجهزة الأمنية قيام (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى استئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "فان- مستأجرة " قيادة أحدهم، وبحوزتهم (طبنجة صوت – طلقتين صوت - قبور طبنجة - زجاجة بلاستيك صغيرة الحجم بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح - عدد ٢ جهاز لاسلكى- عدد ٢ شاحن أجهزة لاسلكى- عدد ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" والجراب الخاص بهما - غطاء رأس  أسود اللون "كاب" - عدد 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض- زجاجة تحوى "مخدر موضعى"- مبلغ مالى).
 
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "انتحال صفة رجال شرطة، والإكراه" باستخدام المضبوطات بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير باستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بانتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب ، كما اعترفوا بالاشتراك مع المتهم الهارب بارتكاب واقعة بذات الأسلوب.

انتحال صفه

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سرقه بالاكراه



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