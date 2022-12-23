أسامة ربيع: صندوق قناة السويس لا علاقة له بأصول الهيئة

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 متر وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى ازدواج فى البحيرات الصغرى.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: "عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "قناة السويس لديها مكانة كبيرة في قلوب المصريين وهو ما تجلى في حادث إيفرجيفن، كما التفوا أيضا حول حفر قناة السويس الجديدة، وصنوق هيئة قناة السويس يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامة لقناة السويس، كما أنه سيخصص مبلغا للطوارئ والظروف القاهرة، وهذا الصندوق لن يحصل على الأموال المخصصة للدولة، كما أن الصندوق لن يبيع أصول الهيئة أو يؤجرها أو يرهنها، لكن هذا الأمر سيحدث لأصول الصندوق".

وفى وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنهم عقدوا المؤتمر الصحفي العالمى اليوم لاطلاع الرأى العام في مصر على كل تفاصيل قانون مشروع هيئة قناة السويس، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم بالحديث مع الناس وشرح الموضوع بالكامل وتفنيد كل حاجة بشفافية أمام العالم كله.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أمس الخميس، أن قناة السويس مصرية وملك الشعب المصري وهذا محدد في الدستور ولا يستطيع أحد المساس بالقناة، قائلا: "لا نستطيع أن نمس سيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها، ولا يستطيع أحد يقدر يقرب من حبة رمل من قناة السويس".

وتابع: "دخلنا حروبا عشان نفضل نحافظ على سيادة مصر في سيناء من خلال قناة السويس، وإزاي دلوقتي هنقول مش هيبقى في سيادة، ويكون في تصرف أو أبيع أصول القناة وده كلام غير صحيح، وما يحدث هو طرح أصول الصندوق حال إقراره، وليس الصندوق نفسه وهذا محدد فى بنود مشروع قانون صندوق قناة السويس".