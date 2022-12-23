أخبار مصر.. الاتحاد الآسيوي يعلن مشاركة الهلال السعودي ممثلا للقارة بمونديال الأندية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار نادي الهلال السعودي لتمثيل القارة في كأس العالم للأندية 2022.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي إن اختيار الهلال جاء لكونه حامل لقب النسخة الماضية من البطولة 2021.

وأضاف: "نظرًا لاحتمال أن تكتمل نسخة دوري أبطال آسيا 2022 في شهر مايو المقبل، أي بعد إقامة كأس العالم للأندية 2022، فقد وافقت لجنة المسابقات على ترشيح نادي الهلال السعودي".

وتابع البيان: "ترشيح الهلال السعودي جاء كونه حامل لقب دوري أبطال آسيا، وسيكون ممثلا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في النسخة المقبلة من مونديال الأندية".. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



انقطاع المياه اليوم عن أرض الجولف و6 مناطق بمدينة نصر 10 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق ( أرض الجولف مدينة نصر – الإمداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت، وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.

أهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تُوزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.



هيئة التنمية الصناعية تصدر 5500 رخصة تشغيل فى 3 أشهر فقط

أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إصدار الهيئة رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الإخطار و96 رخصة بنظام المسبق خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، بمشاركة وحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من قيادات التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، حيث التقى رئيس الهيئة بالمستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة لحل المشكلات التي تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على المستثمرين الصناعيين في المحافظة.



أسامة ربيع: صندوق قناة السويس لا علاقة له بأصول الهيئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة هو مشروع تطوير القطاع الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 متر وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى ازدواج فى البحيرات الصغرى.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: "عدد السفن التي عبرت القناة هذا العام شهدت زيادة 15% عن السنة الماضية، وعائدات تزيد عن عائدات العام الماضي بنحو 25%، كما أن حجم الحمولات يقدر بمليار و400 مليون طن بزيادة 10% عن العام الماضي".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "قناة السويس لديها مكانة كبيرة في قلوب المصريين وهو ما تجلى في حادث إيفرجيفن، كما التفوا أيضا حول حفر قناة السويس الجديدة، وصنوق هيئة قناة السويس يساعدنا على تنفيذ استثمارات مستدامة لقناة السويس، كما أنه سيخصص مبلغا للطوارئ والظروف القاهرة، وهذا الصندوق لن يحصل على الأموال المخصصة للدولة، كما أن الصندوق لن يبيع أصول الهيئة أو يؤجرها أو يرهنها، لكن هذا الأمر سيحدث لأصول الصندوق".



البترول: نظام إلكترونى شامل للتراخيص بالربط مع أهم مناطق الثروات المعدنية

ألقت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الضوء على المكاسب السريعة المحققة من خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية، وفي مقدمتها العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل للترخيص بالربط مع خرائط جيواوجية إلكترونية تبرز أهم مناطق الثروات.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير القطاع انطلاقا من مارس 2018، والتي شملت الإصلاحات التشريعية وضبط النظام المالي ونظام التراخيص، وإعادة الهيكلة ووضع السياسات التعدينية لجذب الاستثمارات وبناء القدرات والاتصال والتسويق.



وزير النقل يبحث مع نظيره الكندى إنشاء مصنع لعربات المترو والأوتوبيسات الكهربائية

استقبل المهندس كامل الوزير نظيره الكندى عمر الجبرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وفى بداية اللقاء أكد وزير النقل المصرى على عمق العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلى التطلع إلى التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة ومن جانبه أشاد وزير النقل الكندى بالإنجازات الكبيرة والمشروعات الضخمة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة كما قدم الوزير الكندى التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصرى بالنجاح الباهر لمؤتمر المناخ COP27 الذى استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضى مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الجانب المصرى فى كافة مجالات النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التى يشهدها هذا القطاع فى مصر.

وتباحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلى بين الجانبين حيث أكد وزير النقل الكندى على أن الجانب الكندى سينفذ مشروع نقل سككى بطول 1000 كم يمر بالعديد من المدن الكندية وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام فأشار وزير النقل المصرى إلى أن الشركات المصرية العاملة فى مجالات البنية التحتية ستتقدم لهذا الطرح بما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية مثل ليبيا والعراق وتزنزانيا وغيرها من الدول وأن هذه الشركات ستتحالف فى هذا الطرح مع شركات عالمية.