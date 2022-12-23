آثار القاهرة تعلن ضوابط امتحانات نهاية التيرم الأول.. اعرف التفاصيل

محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عدد من القرارات والضوابط بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يوم 1 المقبل سواء لمرحلة البكالوريس أو الدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وبناء علي تعليمات مجلس الجامعة برئاسة ، حيث اتخذت كلية الآثار ومجلس الكلية برئاسة الدكتور أحمد رجب عميد الكلية القرارات التالية بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2022 / 2023.

وأوضحت كلية الاثار القرارات الخاصة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد رجب عميد الكلية والدكتور محسن صالح وكيل الكلية والدكتور محسن نجم وكيل الكلية وذلك بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريوس .

امتحان البكالوريوس نهاية الفصل الدراسي الأول البرنامج العام عربي وشعبة انجليزي الامتحان النهائي من 70 درجة منها 60 درجة امتحان بابل شيت 30 سؤال 20 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ وامتحان مقالي سؤال حل المشكلات من 10 درجات تحريري في ورقة مزدوجة مختومة أسوة بأوراق الميد تيرم يتم توزيعها وجمعها بمعرفة الكنترول وتصحح بمعرفة أستاذ المادة فى خلال 48 ساعة علي أن يعهد بالتصحيح فى حال تأخر الاستاذ إلي الأستاذ صاحب التوقيع الثانى طبقا لتشكيل لجان وضع الأسئلة والامتحانات .

وأشارت كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه بالنسبة لطلاب البرامج الخاصة فامتحان النهائي من 60 درجة 50 بابل شيت عبارة عن 25سؤال 15 اختيار من متعدد ثم 10 صح وخطأ بنفس الترتيب

وورقة مزدوجة مختومة بها سؤال مقالي من 10 درجات ، على ابو الترتيب تصاعدي أي من 1 إلي 30 في حالة البرنامج العام عربي وشعبة انجليزي

ومن 1 إلي 25 في حالة البرامج الخاصة .

وأوضحت الكلية تفاصيل الامتحانات بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا حيث يكون الامتحان النهائي من 60 درجة منها 50 درجة امتحان بابل شيت بواقع 25 سؤال ،15 اختيار من متعدد و10 صح وخطأ بنفس الترتيب وامتحان مقالي من 10 درجات في ورقة مزدوجة مختومة أسوة بأوراق الميد تيرم يتم توزيعها وجمعها بمعرفة الكنترول وتصحح بمعرفة أستاذ المادة داخل الكنترول بالنسبة للدراسات العليا لقلة الاعداد وفي حالة تأخر استاذ المادة عن 48 ساعة يعهد بالتصحيح لصاحب التوقيع الثاني طبقا لتشكيل لجان وضع الأسئلة والامتحانات

الترتيب تصاعدي في كل اوراق البابل شيت تبدأ من 1 وتنتهي عند 25 أو 30 .

ويبدأ الامتحان اعتبارا من يوم 1/1/2023 واخر يوم امتحان هو 24/1/2023 طبقا للجدول الذي سيتم إعلانه بعد اعتماد مجلس الكلية يوم الأحد القادم .

واكدت كلية الآثار أن تنظيم وعقم امتحانات البكالوريوس سيكون على فترتين من 10 الي 11.30 ومن 12 الي 1.30 ، وبالنسبة الدراسات العليا فترة ثالثة من 2 الي 3.30، على أن يتم فتح الكنترول واستقبال الأنسر شيت وأوراق الأسئلة قبل الامتحان بأسبوع أي اعتبارا من 25/12/2022

توضع أسئلة البابل شيت والسؤال المقالي في ورقة أسئلة واحدة يقدمها الأستاذ للجنة الكنترول.

وحددت كلية الآثار بجامعة القاهرة مدة الامتحان ساعة ونصف بواقع ساعة للبابل شيت ونصف ساعة للسؤال المقالي موجهة أساتذة المواد بضرورة أن تناسب الأسئلة مع وقت الامتحان يراعي أن تكون الأسئلة كلها من المقرر طبقا لتوصيفات المقررات التي تم تدريسها

يراعي أن تكون ورقة أسئلة واحدة وورقة بابل شيت واحدة لكل مقرر يشترك فيه أكثر من أستاذ وفي حالة وجود مشكلة يتم اللجوء إلي رئيس القسم وفي حالة استمرار المشكلة يتم اللجوء إلي الوكيل المختص .