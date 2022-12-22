58.7 مليون طن صادرات الغاز المسال للولايات المتحدة خلال 9 أشهر

كتبت -مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى والهيدروجين للربع الثانى والثالث 2022، استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق معدلات مرتفعة في عام 2022 فى صادرات الغاز المسال، مقارنة بالعام السابق 2021، بفضل اكتمال تشغيل المشاريع الجديدة وهي وحدة الإسالة السادسة -T) فى محطة Sabin Pass LNG التي دخلت حيز التشغيل فى شهر فبراير 2022 ومشروع Calcasien LNG فى ولاية لويزيانا الذى دخل حيز التشغيل فى شهر مارس 2022.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك "، بيد أنها تأثرت بداية من شهر يونيو 2022، بسبب الحادث الذى تعرضت له محطة Freeport LNG في اليوم الثامن من نفس الشهر، نتيجة تسرب غاز الميثان من أحد خطوط شحن الغاز الطبيعى المسال بداخل المحطة وبحسب بيان إدارة سلامة المواد الخطرة والأنابيب الأمريكية فقد تسبب الحادث فى حدوث انفجار للخط الواقع بالقرب من صهاريج تخزين الغاز الطبيعى المسال، وتلف بعض مكونات المحطة. وعلى أثر ذلك، توقفت المحطة بشكل كامل، التي تشكل وحدها %17% من إجمالى الطاقة التصديرية للغاز الطبيعى المسال للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه بعد الانتهاء من مراجعة قواعد الأمن والسلامة وإجراء الإصلاحات اللازمة، وضع مشغل المحطة خطة لإعادة تشغيلها تدريجياً بداية من شهر أكتوبر 2022 على أن تدخل طور التشغيل الكامل بحلول شهر مارس 2023.

وأشار التقرير، أنه بسبب توقف محطة Freeport LNG، تراجع إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني 2022 مقارنة الربع السابق له الربع الأول) ليصل إلى 19.5 مليون طن، إلا أنه ظل أعلى من صادرات الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 10.2% واستمر في التراجع خلال الربع الثالث من عام 2022 ليبلغ نحو 18.8 مليون طن، لكنه ظل متخطياً مستوى صادرات الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي 10.6%.

وأوضح التقرير، أنه إجمالا، فقد بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 حوالي 58.7 مليون طن مقابل 51 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو أساس سنوي 15.1%. ومن المتوقع إن ارتفعت الصادرات خلال الربع المتبقي من العام 2022 وفقاً للأداء التشغيلي لمحطة Freeport LNG، أن تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عالميا لأول مرة في عام 2022.