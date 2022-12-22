104 آلاف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم الخميس 14 سفينة متنوعة، بينما غادرت 7 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15125 طنا، تشمل 1670 طن يوريا و3283 طن أسمنت معبأ و2520 طن ملح معبأ و7652 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29022 طنا، تشمل 3576 طن خردة و1687 طن خشب زان و3659 طن أبلاكاش و17300 طن صويا و 2800 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 408 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2883 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 104472 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 90725 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3822 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي، وقطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3786 شاحنة.

وكان اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، قد استقبل وفدا من قبل مصلحة الجمارك لمناقشة سبل التعاون في الفترة المقبلة، وتضمن اللقاء طرح عدة ملفات أبرزها تيسير تقديم الخدمات لعملاء الميناء، إضافة إلي مناقشة سبل التعاون وفق خطة الدولة للتحول الرقمي، وتناول اللقاء أيضا عرض خطة العمل بين الميناء ومصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الميناء هذه الاثناء.